Серена Уильямс в 40 лет обыграла вторую ракетку мира на US Open Серена Уильямс в 40 лет обыграла вторую ракетку мира Аннет Контавейт на US Open

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Серена Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла Анетт Контавейт из Эстонии во втором круге Открытого чемпионата США (US Open). Счет матча — 7:6 (7:4), 2:6, 6:2.

40-летняя американка в августе объявила о том, что US Open-2022 станет для нее последним турниром в карьере. Она уже вышла в третий круг (1/32 финала), где сыграет с Айлой Томлянович из Австралии.

Уильямс стала первой теннисисткой в истории, кому удалось выиграть у игрока топ-3 в возрасте 40 лет. Она одержала 178-ю победу над соперницами из топ-10 в 250 матчах.

В активе Серены Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема, в том числе шесть US Open. Чтобы сравняться с величайшим достижением всех времен — 24 титулами Маргарет Корт, ей нужно выиграть US Open-2022.

9 августа Серена Уильямс рассказала в интервью журналу Vogue о намерении завершить карьеру. В этом году она проиграла в первом круге Уимблдона француженке Хармони Тан. До этого американка год не играла в одиночном разряде.