Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос» из-за травмы

https://static.news.ru/photo/a4a672ce-030b-11eb-9c5a-fa163e074e61_660.jpg Серена Уильямс Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look press

Знаменитая теннисистка, 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс не будет участвовать в «Ролан Гарросе». Она снялась с чемпионата из-за травмы ахиллова сухожилия, которая была получена на US Open.

Спортсменка объявила о своём решении перед матчем второго круга. Её соперницей должна была быть Цветана Пиронкова. Уильямс утверждает, что для восстановления ей потребуются 2 недели покоя и 4–6 недель реабилитации.

Как ранее писал NEWS.ru, российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции, проиграв представителю Венгрии Мартону Фучовичу в рамках первого круга турнира. Матч за выход во второй круг завершился со счётом 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:1 в пользу Фучовича.