Серена Уильямс решила завершить карьеру

Фото: Zou Zheng/XinHua /Global look Press

Серена Уильямс

Американская теннисистка, 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс рассказала журналу Vogue о намерении завершить карьеру. Это может случиться после Открытого чемпионата США (US Open), который пройдет в начале сентября 2022 года.

В этом месяце мне исполняется 41 год, и надо что-то менять. Мне никогда не нравилось слово «пенсия». Оно кажется мне несовременным. Я думаю об этом как о переходе, но хочу деликатно использовать слово, которое означает что-то очень конкретное и важное для некоторых людей. Возможно, лучшее слово, чтобы описать, на пороге чего я сейчас, — это эволюция, — сказала Уильямс.

Она добавила, что они с мужем работают над тем, чтобы завести второго ребенка, а ее пятилетняя дочь Олимпия сказала, что хочет стать старшей сестрой.

В июле 40-летняя Серена Уильямс в первом круге Уимблдона проиграла француженке Хармони Тан. До этого американка год не играла в одиночном разряде.

В октябре прошлого года Уильямс призналась, что с детства испытывает головные боли. По ее словам, из-за этого ей даже приходилось прекращать тренировки.