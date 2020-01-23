https://static.news.ru/photo/9aa8d540-3e6d-11ea-8bc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stuart Robinson - STAFF/Stuart Robinson/РИА Новости

Американская теннисистка Серена Уильямс покинула Открытый чемпионат Австралии на третьем круге.

Это первый раз, когда Уильямс прекращает участие в соревнованиях на столь раннем этапе. Ван Цян, в свою очередь, впервые проходит в четвёртый круг чемпионата. Её наивысшее достижение до нынешнего Australian Open — выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США, передаёт «Чемпионат».

Как писал NEWS.ru ранее, россиянин Карен Хачанов обыграл шведского теннисиста Микаэля Имера в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.