Американская теннисистка Серена Уильямс покинула Открытый чемпионат Австралии на третьем круге.
Это первый раз, когда Уильямс прекращает участие в соревнованиях на столь раннем этапе. Ван Цян, в свою очередь, впервые проходит в четвёртый круг чемпионата. Её наивысшее достижение до нынешнего Australian Open — выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США,
Как писал NEWS.ru ранее, россиянин Карен Хачанов обыграл шведского теннисиста Микаэля Имера в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
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