https://static.news.ru/photo/7723dd90-2009-11ea-83ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stuart Robinson - STAFF/Global Look Press

Американская теннисистка Серена Уильямс считает, что женщины должны зарабатывать столько же, сколько мужчины.

Я заслуживаю зарабатывать столько же, столько мужчины. И не заслуживаю получать меньше только потому, что у меня есть сиськи, а у них нет, — цитирует Уильямс Tennis World USA.

Она отметила, что также упорно работает с трёх лет, как и мужчины-теннисисты, поэтому она не должна получать меньше них из-за своего пола.

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