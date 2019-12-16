Американская теннисистка Серена Уильямс считает, что женщины должны зарабатывать столько же, сколько мужчины.
Я заслуживаю зарабатывать столько же, столько мужчины. И не заслуживаю получать меньше только потому, что у меня есть сиськи, а у них нет, — цитирует Уильямс Tennis World USA.
Она отметила, что также упорно работает с трёх лет, как и мужчины-теннисисты, поэтому она не должна получать меньше них из-за своего пола.
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