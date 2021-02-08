Серена Уильямс объяснила, зачем взяла с собой дочь на Australian Open

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Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв в финале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) одержали две победы, обеспечив, таким образом, сборной России победу в турнире. Он проходит в австралийском Мельбурне.

В финале россияне встречаются со сборной Италии. Медведев обыграл Маттео Берреттини со счётом 6:4, 6:2. Перед этим Андрей Рублёв выиграл у Фабио Фоньини со счётом 6:1, 6:2. Счёт в матче...