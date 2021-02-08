Серена Уильямс объяснила, зачем взяла с собой дочь на Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс (11-я ракетка мира) рассказала, зачем взяла с собой на Открытый чемпионат Австралии трёхлетнюю дочь Алексис Олимпию Оганян.
Я бы не смогла работать без дочки. Наверное, я бы впала в депрессию. Мы вместе провели каждый день её жизни. Здоровая ли это ситуация? Конечно, нет. Но я хочу быть с ней каждый день, — сказала Уильямс на пресс-конференции после первого матча на Australian Open.
39-летняя Уильямс стартовала в Австралии с победы над немкой Лауры Сигемунд (51) со счётом 6:1, 6:1. Во втором круге Серена сыграет с Ниной Стоянович (100) из Сербии.
NEWS.ru перед стартом Austalian Open написал об основных интригах турнира.