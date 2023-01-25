Сербские болельщики принесли на Australian Open флаги России и ДНР Сербские болельщики принесли на Australian Open флаги России и ДНР

Сербские болельщики собрались у главного стадиона Australian Open (Арена Рода Лэйвера) и выкрикивали лозунги про дружбу России и Сербии. Это случилось после матча Новака Джоковиа и россиянина Андрея Рублева.

У них были флаг России с портретом президента Владимира Путина, а также флаг ДНР. Кроме того, один мужчина был в футболке с буквой Z.





Неделю назад организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису запретили использование российского флага на турнире. Это случилось после инцидента на матче между украинкой Катериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой. Такое решение было принято из-за жалоб украинских зрителей, хотя изначально никаких ограничений для болельщиков не было.

23 января охранник Australian Open не хотел пускать на трибуны болельщиков с сербским флагом, перепутав его с российским. В итоге фанатам удалось убедить секьюрити и попасть на матч Новака Джоковича с флагом Сербии.

Джокович обыграл Рублева со счетом 6:1, 6:2, 6:4 и вышел в полуфинал соревнований.