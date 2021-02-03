Сборная России одержала вторую победу на ATP Cup

https://static.news.ru/photo/d877c640-6605-11eb-902c-96000091f725_660.jpg Даниил Медведев Фото: vk.com/daniil__medvedev

Сборная России по теннису одержала победу над Японией на турнире ATP Cup, проходящем в Австралии.

Сначала Андрей Рублёв (8-я ракетка мира) обыграл Йошихито Нишиоку (57) со счётом 6:1, 6:3, а затем Даниил Медведев (4) победил Кеи Нишикори (41) — 6:2, 6:4. Парный матч не будет иметь турнирного значения.

Эта победа стала второй для российской команды. Как писал NEWS.ru, 2 февраля подопечные Евгения Донского оказались сильнее сборной Аргентины. Россияне вышли в полуфинал, где сыграют с Сербией или Германией.

ATP Cup проводится во второй раз в истории. В прошлом году победителями стали теннисисты из Сербии, обыграв в финале испанцев со счётом 2:1.

С 8 по 21 февраля в Мельбурне пройдёт Открытый чемпионат Австралии, действующим чемпионом которого является серб Новак Джокович.