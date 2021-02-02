Сборная России обыграла Аргентину на ATP Cup

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Мужская сборная России по теннису обыграла Аргентину на турнире ATP Cup по теннису в Австралии.

В первом матче Андрей Рублёв (8-я ракетка мира) обыграл Гидо Пелью (44) со счётом 6:1, 6:2. Во втором Даниил Медведев (4) оказался сильнее Диего Шварцмана (9) — 7:5, 6:3. В парной встрече Рублёв с Асланом Карацевым встретятся с Максимо Гонсалесом и Орацио Себальосом, но эта игра не повлияет на исход противостояния.

3 февраля российская команда сыграет с Японией. Соперником Рублёва будет Йошихито Нишиока (57), Медведев сыграет с Кеи Нишикори (41).

Турнир проводится во второй раз в истории. В прошлом году победителями стали теннисисты из Сербии, обыграв в финале испанцев со счётом 2:1.

С 8 по 21 февраля в Мельбурне пройдёт Открытый чемпионат Австралии, действующим чемпионом которого является серб Новак Джокович.

31 декабря NEWS.ru подвёл итоги теннисного сезона — 2020.