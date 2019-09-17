https://static.news.ru/photo/103756e8-d8d8-11e9-9f2b-fa163e074e61_660.jpg Серена Уильямс Фото: Stuart Robinson/STAFF/Global Look Press

Национальный совет по борьбе с дискриминацией Румынии оштрафовал журналиста Раду Банчу за расистское высказывание в адрес американской теннисистки Серены Уильямс.

На официальном сайте организации сообщается, что за оскорбление спортсменки журналисту придётся заплатить более $1,8 тысячи. Отмечается, что Банчу в телеэфире сравнил 37-летнюю Уильямс с обезьяной.

Заявление телеведущего было признано расистским, поскольку рабство, жертвами которого становились афроамериканцы, базировалось в числе прочего на их сравнении с обезьянами.

Как писал News.ru, во время Уимблдона Серену Уильямс оштрафовали на $10 тыс. за повреждение тренировочного корта. Инцидент произошёл перед стартом турнира. Теннисистка, разозлившись в одном из эпизодов, сломала ракетку о покрытие площадки.