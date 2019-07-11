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Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной в полуфинале Уимблдона.

Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:1, 6:3 в пользу румынки.

В финале Халеп сразится с победительницей матча между между американкой Сереной Уильямс и представительницей Чехии Барборой Стрыцовой.

Уимблдонский турнир завершится 14 июля.

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