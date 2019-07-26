Россиянин Андрей Рублёв, занимающий 78-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обыграл четвёртую ракетку мира, австрийца Доминика Тима в четвертьфинале турнира, который проходит в Гамбурге (Германия) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).
Встреча продолжалась 1 час 49 минут.
В полуфинале 21-летний Рублёв встретится с победителем пары Фабио Фоньини (Италия) и Пабло Карреньо-Буста (Испания).
Первая ракетка мира серб Новак Джокович не примет участия в турнире в Монреале в связи с восстановлением после победы на Уимблдоне, писал News.ru.