Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Первая ракетка мира серб Новак Джокович не примет участия в Монреале в связи с восстановлением после победы на Уимблдоне.

Я решил дать своему организму больше времени на отдых и восстановление перед возвращением на корт, — приводит слова Джоковича официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Ранее 32-летний спортсмен квалифицировался на Итоговый...