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Теннис

Рублёв выиграл турнир в Белграде, одолев в финале Джоковича

Российский теннисист взят сет у первой ракетки мира со счётом 6:0
17:52, 24 апреля 2022
Рублёв выиграл турнир в Белграде, одолев в финале Джоковича Андрей Рублев (Россия) в финальном матче теннисного турнира Serbia Open против Новака Джоковича (Сербия) Фото: Александар Джорович/РИА Новости
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Российский теннисист, восьмой номер мирового рейтинга Андрей Рублёв выиграл титул на турнире ATP-250 в Белграде. В финале он победил первую ракетку мира, местного игрока Новака Джоковича.

Встреча продлилась 2 часа 29 минут и завершилась в пользу 24-летнего москвича со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

Этот титул стал для Рублёва третьим в сезоне — после побед в Марселе и Дубае. Джокович в 2022 году пока не брал титулов, но сохраняет статус первой ракетки мира, опережая Даниила Медведева.

21 апреля Джокович назвал сумасшествием решение Уимблдона не допустить российских и белорусских игроков до участия в турнире 2022 года.

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