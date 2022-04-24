Рублёв выиграл турнир в Белграде, одолев в финале Джоковича

Российский теннисист, восьмой номер мирового рейтинга Андрей Рублёв выиграл титул на турнире ATP-250 в Белграде. В финале он победил первую ракетку мира, местного игрока Новака Джоковича.

Встреча продлилась 2 часа 29 минут и завершилась в пользу 24-летнего москвича со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

Этот титул стал для Рублёва третьим в сезоне — после побед в Марселе и Дубае. Джокович в 2022 году пока не брал титулов, но сохраняет статус первой ракетки мира, опережая Даниила Медведева.

21 апреля Джокович назвал сумасшествием решение Уимблдона не допустить российских и белорусских игроков до участия в турнире 2022 года.