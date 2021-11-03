Рублёв и Хачанов проиграли во втором круге «Мастерса» в Париже

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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов не смогли преодолеть барьер второго круга в одиночном разряде на турнире серии «Мастерс» в Париже. Обидчиками отечественных спортсменов стали американец Тейлор Фритц и болгарин Григор Димитров.

Матч между Рублёвым и Фритцем продлился 1 час 20 минут и завершился победой американца в двух партиях — 7:5, 7:6 (7:2). Андрей исполнил девять подач навылет, но выиграл лишь 24% розыгрышей на приёме.

Хачанов в трёх партиях уступил Димитрову — 6:4, 2:6, 0:6. Матч продлился 1 час 58 минут. Россиянин исполнил десять эйсов, допустил пять двойных ошибок и позволил сопернику заработать 14 брейк-пойнтов.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. Решающее очко национальной команде помогла набрать Анастасия Павлюченкова, обыгравшая Ализе Корне.