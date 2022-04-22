Рублёв эмоционально отреагировал на запрет выступить на Уимблдоне

Российский теннисист, восьмой номер мирового рейтинга Андрей Рублёв высказался на тему отстранения от участия в Уимблдоне, а также о давлении, которое оказывают на него украинские коллеги. Текст заявления Рублёва был опубликован на Sports.ru.

Происходящее сейчас — это полная дискриминация, вот на что больше похоже предложение британского правительства. Если они за свободу слова, за возможность говорить, за демократию, тогда их решение этому противоречит, — заявил Рублёв.

Он добавил, что российские теннисисты готовы были подписать необходимые заявления, готовы были пожертвовать призовые деньги на гуманитарную помощь, готовы были к любым шагам, которые помогли бы приблизить установление мира, но шаг, на который пошёл Уимблдон, не даст абсолютно ничего.

По словам Рублёва, он просто хочет соревноваться. И хочет сказать, что русские — хорошие люди, а лично он просто старается быть скромным и воспитанным.

20 апреля стало известно, что российских теннисистов официально отстранили от Уимблдона.

25 февраля, на следующий день после начала спецоперации на территории Украины, Рублёв выиграл матч на турнире в Дубае и оставил после него месседж со своей гражданской позицией.