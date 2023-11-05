Рублев проиграл первой ракетке мира на турнире в Париже Рублев проиграл Джоковичу в полуфинале турнира «Мастерс» в Париже

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Париже с призовым фондом более €5,7 млн от первой ракетки мира Новака Джоковича, сообщает РИА Новости. Встреча продолжалась чуть более трех часов.

Рублев, имевший пятый номер посева, проиграл сербу в трех сетах со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 5:7. Это была шестая личная встреча двух теннисистов, в которых россиянину удалось одержать верх над оппонентом лишь однажды. В финале Новак Джокович встретится с Григором Димитровым из Болгарии.

Ранее немецкий теннисист Александр Зверев получил штраф в размере €450 тысяч. Окружной суд в Германии установил эту сумму как наказание по делу о домашнем насилии — 26-летний спортсмен избил бывшую девушку, модель Бренду Патеа. Сам теннисист намерен обжаловать решение. В 2020 году он уже сталкивался с обвинениями в домашнем насилии в отношении другой возлюбленной — Ольги Шарыповой. Зверев тогда также отвергал все обвинения.

В свою очередь, украинская теннисистка Леся Цуренко потребовала от Женской теннисной ассоциации (WTA) объяснить особенности нейтрального статуса, в котором российские и белорусские теннисисты выступают на международных турнирах. По словам спортсменки, ее страна уже 1,5 года находится в противостоянии с WTA.