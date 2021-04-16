Рублëв обыграл Надаля на грунте в Монте-Карло

https://static.news.ru/photo/8d5e5cfc-9ee3-11eb-9239-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/andreyrublev97

Российский теннисист Андрей Рублëв (8-я ракетка мира) обыграл испанца Рафаэля Надаля (3) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:2 в пользу 23-летнего москвича. В первом в карьере полуфинале грунтового «Мастерса» он сыграет с норвежцем Каспером Руудом (27).

Для Рублëва это первая победа над Надалем, при двух поражениях. Испанец ранее 11 раз выигрывал в Монте-Карло и дважды проигрывал в финале.

В марте Рублëв выиграл турнир в Роттердаме, пока единственный в сезоне-2021, писал NEWS.ru.