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Рублëв обыграл Надаля на грунте в Монте-Карло

21:35, 16 апреля 2021
Фото: twitter.com/andreyrublev97

Российский теннисист Андрей Рублëв (8-я ракетка мира) обыграл испанца Рафаэля Надаля (3) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:2 в пользу 23-летнего москвича. В первом в карьере полуфинале грунтового «Мастерса» он сыграет с норвежцем Каспером Руудом (27).

Для Рублëва это первая победа над Надалем, при двух поражениях. Испанец ранее 11 раз выигрывал в Монте-Карло и дважды проигрывал в финале.

В марте Рублëв выиграл турнир в Роттердаме, пока единственный в сезоне-2021, писал NEWS.ru.

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