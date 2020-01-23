Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Тейлор Таунсенд в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
Матч длился 2 часа 7 минут и завершился со счётом 7:5, 7:6 (7:1) в пользу Павлюченковой.
В третьем круге Павлюченкова встретится со второй ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.
В то же время россиянка Светлана Кузнецова проиграла итальянке Камиле Джорджи в матче второго круга Australian Open со счётом 6:3, 6:1.
Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца и прошёл в следующий этап Большого шлема, ранее писал NEWS.ru.
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