https://static.news.ru/photo/0a09e300-3dda-11ea-9263-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН "Москва"/Global Look Press

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Тейлор Таунсенд в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

Матч длился 2 часа 7 минут и завершился со счётом 7:5, 7:6 (7:1) в пользу Павлюченковой.

В третьем круге Павлюченкова встретится со второй ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.

В то же время россиянка Светлана Кузнецова проиграла итальянке Камиле Джорджи в матче второго круга Australian Open со счётом 6:3, 6:1.

Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца и прошёл в следующий этап Большого шлема, ранее писал NEWS.ru.