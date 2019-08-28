Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал возможное снятие призовых после поражения Марии Шараповой в первом круге турнира US Open американке Серене Уильямс со счётом 1:6, 1:6.

Опыт снятия призовых был уже у представительницы Грузии Анны Татишвили на «Ролан Гаррос», но она подала в суд и выиграла дело. Дело в том, что доказать и сказать, что теннисист...