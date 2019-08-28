Российские теннисисты Андрей Рублёв, Анна Калинская и Анастасия Павлюченкова вышли во второй круг турнира Большого шлема — US Open, который проходит в Нью-Йорке.
Рублёв одолел Стефаноса Циципаса из Греции — 6:4, 6:7(5), 7:6(7), 7:5, Калинская обыграла американку Слоан Стивенс— 6:3, 6:4, а Павлюченкова оказалась сильнее Паулин Парментье из Франции — 6:1, 7:6(2).
Между тем турнир покинули Карен Хачанов, Вероника Кудерметова, Анна Блинкова, Анастасия Потапова, Светлана Кузнецова, Наталья Вихлянцева.
Ранее россиянка Мария Шарапова также покинула US Open, проиграв в первом круге американке Серене Уильямс, писал News.ru.