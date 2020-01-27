Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянка Анастасия Павлюченкова одолела немецкую спортсменку Ангелик Кербер в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

Матч, который длился 2 часа 37 минут, завершился со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2 в пользу Павлюченковой. В следующем матче за выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» нынешнего...