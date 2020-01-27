Россиянин Андрей Рублёв не смог выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
Рублёв в четвёртом круге уступил представителю Германии Александру Звереву со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 37 минут.
Ранее россиянин Даниил Медведев также не смог выйти в в четвертьфинал Australian Open. Медведев уступил швейцарцу Стэну Вавринке со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6. Матч длился 3 часа 25 минут, писал NEWS.ru.
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