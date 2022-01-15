Россиянин Аслан Карацев выиграл турнир Sydney Tennis Classic из серии ATP

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл британца Энди Маррея в финале турнира серии ATP Sydney Tennis Classic. Таким образом, он стал победителем состязания, пишет Lenta.ru.

Россиянин обыграл своего оппонента в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. Матч продлился полтора часа. Тем самым, Карацев завоевал первый титул в наступившем году.

До этого он также выступил в составе российской сборной на Кубке Дэвиса в 2021 году.

В финале турнира сборная России по теннису взяла верх над командой Хорватии. Исход противостояния был решён по итогам одиночных встреч, в которых верх взяли Андрей Рублёв и Даниил Медведев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила сборную России по теннису с победой в Кубке Дэвиса 2021 года. Она назвала «нереальными» игроков отечественной команды после того, как те обыграли Хорватию в финале.

Ранее в Сети появилась видеозапись церемонии награждения победителей Кубка Дэвиса по теннису 2021 года. На записи сборная России в составе Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Аслана Карацева, Карена Хачанова и Евгения Донского поднимает награду над головой под песню группы Queen «We are the Champions».