Россиянин Андрей Рублёв прошёл в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
В матче третьего тура российский спортсмен обыграл Давида Гоффена из Бельгии со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4). Встреча длилась 3 часа 3 минуты.
В следующем матче Рублёву предстоит сыграть с победителем матча между Фернандо Вердаско (Испания) и Александром Зверевым (Германия).
Как писал NEWS.ru ранее, россиянин Карен Хачанов обыграл шведского теннисиста Микаэля Имера в матче второго круга Australian Open.
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