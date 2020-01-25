https://static.news.ru/photo/e773942e-3f57-11ea-887d-fa163e074e61_660.jpg Андрей Рублёв Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянин Андрей Рублёв прошёл в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

В матче третьего тура российский спортсмен обыграл Давида Гоффена из Бельгии со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4). Встреча длилась 3 часа 3 минуты.

В следующем матче Рублёву предстоит сыграть с победителем матча между Фернандо Вердаско (Испания) и Александром Зверевым (Германия).

Как писал NEWS.ru ранее, россиянин Карен Хачанов обыграл шведского теннисиста Микаэля Имера в матче второго круга Australian Open.