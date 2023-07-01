Россияне сыграют на Уимблдоне: как добились участия, смогут ли победить Чтобы попасть на главный турнир, года нужно было преодолеть ряд препятствий

Фото: Shaun Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press

С 3 по 16 июля в Лондоне пройдет один из главных теннисных турниров года — Уимблдон. Россиян допустили к соревнованиям, но с ограничениями. Кто и на каких условиях поехал в столицу Великобритании, у кого больше шансов выиграть предстоящий турнир — в материале NEWS.ru.

О чем говорится в декларации о нейтралитете

О том, что Уимблдон не будет повторять опыт прошлого года и допустит теннисистов из России и Белоруссии, стало известно в марте. Организаторы решили пойти на такой шаг, чтобы избежать серьезных санкций со стороны мужской и женской теннисных ассоциаций (ATP) и (WTA). За недопуск россиян и белорусов в прошлом году Уимблдон лишили рейтинговых очков и оштрафовали на $1 млн. В случае повторения турнир мог вообще не состояться, теннисной ассоциации Великобритании запретили бы проводить официальные соревнования.

Поэтому британцы решили пойти по пути некоторых других видов спорта, где россиян уже допускают при условии подписания специального документа — декларации о нейтралитете.

Фото: Rob Prange/Keystone Press Agency Полина Кудерметова из России в действии во время соревнований среди юниоров на теннисном турнире Большого шлема Уимблдонского чемпионата 2021 года

Изначально теннисистам предложили подписаться под двумя пунктами:

Запрет на выражение поддержки СВО.

Запрет получения госфинансирования, включая спонсорство со стороны компаний, находящихся под управлением или контролем государства.

Это в дополнение к уже давно действующему правилу по запрету использования национальной символики. Напротив фамилий игроков из России нет флага и надписи RUS.

На Уимблдон заявились все игроки из России и Белоруссии, кто имел право сыграть там по рейтингу, и все они подписали предложенный документ. Но попасть в Лондон смогли не все.

Кто не сможет сыграть на Уимблдоне

Главная потеря — Карен Хачанов, 10-я ракетка мира. Но он пропускает английский турнир из-за травмы, полученной на «Ролан Гаррос». Не сможет сыграть и в недавнем прошлом теннисистка топ-10 Анастасия Павлюченкова. Она не прошла по рейтингу, а специального приглашения Уимблдон ей не дал.

Еще у ряда игроков возникли проблемы с получением визы. К примеру, ее не успел оформить Павел Котов, 104-й игрок планеты. По этой же причине не приехала в Лондон Полина Кудерметова, младшая сестра 12-й ракетки мира Веронки Кудерметовой.

Есть проблемы с визами и у юниоров, так как они частично финансируются Федерацией тенниса России. Эти проблемы подтвердил ТАСС глава ФТР Шамиль Тарпищев: «С юниорами у нас действительно сложности с получением виз. Мы написали в международные организации, ATP, WTA, чтобы они помогли, но пока ничего».

Он также заявил, что у ФТР был канал, через который можно было обращаться за помощью в получении британской визы, но никто из игроков не обратился.

Фото: shutterstock.com

Из российских юниоров на Уимблдоне сыграют четверо: первая ракетка мира, чемпионка «Ролан Гаррос» и Australian Open Алина Корнеева, а также Алиса Октябрева, Ярослав Демин и Даниил Панарин. Из тех, кто по рейтингу проходил на Уимблдон, не смогли приехать Алевтина Ибрагимова, Анастасия Гурьева и Влада Минчева.

Изменения правил в части спонсоров

За неделю до старта Уимблдона англичане ужесточили правила в части спонсоров: теперь нужно доказывать, что у тебя нет финансирования от компаний, связанных с российским или белорусским государством. Этот пункт добавили после истории с Вероникой Кудерметовой, связанной контрактом с Татнефтью. Эта компания не находится под санкциями, поэтому Кудерметова играла с ее логотипом в Риме и Мадриде, но на Ролан Гаррос ее попросили убрать лого.

Теперь, чтобы выступить на Уимблдоне, Веронике будет недостаточно убрать с формы спонсорский логотип, нужно будет также предоставить организаторам документ о том, что ее контракт с «Татнефтью» приостановлен на период турнира. Это же касается всех других россиян и белорусов, у кого есть государственные спонсоры. Пока неясно, как решится ситуация с одним из лучших игроков мира Андреем Рублевым, который создал собственный бренд одежды Rublo и выступает в нем. Одежда шьется в России.

Следить за исполнением требований будет главный арбитр турнира Герри Армстронг. В качестве меры за нарушение правил в декларации прописано лишение аккредитации и отказ в праве участвовать в турнире.

Перспективы россиян на Уимблдоне

На основном турнире в одиночном разряде выступят 13 игроков из России: пять мужчин и восемь девушек. Из них наилучшие шансы на победу — у Даниила Медведева, третьего номера мирового рейтинга. Он считается третьим фаворитом турнира, после Новака Джоковича и Карлоса Алькараса. Но Даниил сильно отстает от них по котировкам букмекеров. Травяное покрытие, на котором проводится Уимблдон, никогда не было удобным для Медведева, его лучший результат на английском турнире — 1/8 финала.

Фото: IMAGO/Mathias Schulz/Global Look Press Даниил Медведев

Неплохие шансы пройти далеко и у Рублева, но в его случае главная проблема — сложная сетка. Уже в третьем круге ему, вероятнее всего, придется сыграть с прошлогодним финалистом Ником Кирьосом, а в четвертьфинале — с семикратным чемпионом Уимблдона Новаком Джоковичем.

У девушек самой сильной россиянкой считается 16-летняя Мирра Андреева. Она сейчас занимает 102-е место в мировом рейтинге, но прогрессирует настолько быстро, что ее реальный уровень никак не соответствует позиции в классификации. Мирра еще полгода назад играла юношеские турниры, была лучшей в мире юниоркой, а за несколько месяцев поднялась почти на 500 позиций во взрослом рейтинге, выиграв 23 матча из последних 26.

Высокие результаты на травяном покрытии также показывают Екатерина Александрова, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова, все они — игроки топ-25, каждая способна дойти до решающих стадий.

Кто выиграет Уимблдон

В женском теннисе в этом году сложилась тройка явных лидеров, выигрывающих все крупнейшие титулы: это Ига Швентек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Последняя — москвичка, выступающая под флагом Казахстана с 2017 года. Именно она является действующей чемпионкой Уимблдона. С большей долей вероятности одна из них и возьмет кубок.

Фото: IMAGO/Global Look Press Арина Соболенко

В мужском туре также есть три лидера: Новак Джокович, Карлос Алькарас и Даниил Медведев, все главные турниры года разобрали они. Но из-за неудачных результатов на траве Даниил котируется значительно ниже двух конкурентов. Ожидается, что именно Джокович и Алькарас встретятся в финале в этом сезоне, где у серба должно быть преимущество из-за опыта и покрытия. Новак выиграл последние четыре Уимблдона.

На этом турнире его конкурентами были только Роджер Федерер и Энди Маррей, но первый уже завершил карьеру, а второй после операции на бедре выпал из элиты и находится на 40-м месте в рейтинге.

Читайте также:

«Косово — сердце Сербии»: зачем Джокович спровоцировал скандал

Украинскую теннисистку освистали за отказ пожать руку сопернице-белоруске

Чудеса «Ролан Гаррос»: россиян не отстранили, у них лучшие шансы на победу

Россиян выгнали с ЧМ по дзюдо из-за георгиевских ленточек. В чём их вина?

«Крик был нечеловеческим»: как безумный фанат едва не зарезал Монику Селеш