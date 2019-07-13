Третий турнир «Большого шлема» в нынешнем сезоне не изменил тенденции последних лет: россияне в число соискателей трофея уже не входят. News.ru констатирует факт: как в женском, так и в мужском одиночном разрядах у нас на данный момент нет звёзд, способных добраться до финала.

«Я была как испуганный зверь»

В женской части Уимблдонского турнира у России было традиционно обширное представительство (более десяти теннисисток), при этом особые надежды возлагались на Марию Шарапову. Нет, даже не в плане завоевания титула, а хотя бы полноценного возвращения в строй после почти полугодичной паузы, связанной с застарелой травмой плеча.

Увы, надеждам не суждено было сбыться. В первом же раунде турнира, о чём достаточно подробно писал News.ru, Мария сошла с дистанции, не сумев совладать с сопротивлением скромной француженки Полин Пармантье и... очередной своей травмой — на сей раз запястья.

Мария Шарапова AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В отсутствие Шараповой можно было рассчитывать на то, что свой лучший теннис на кортах Уимблдона покажут Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина или кто-то из совсем молодых наших представительниц. Однако дальше второго круга турнира никто из россиянок продвинуться не сумел.

Подобная печальная картина на турнире «Большого шлема» в последний раз наблюдалась почти два десятка лет назад, когда на Открытом чемпионате Франции-2000 в первом раунде вылетели сразу семь россиянок, а во втором — две оставшиеся.

Многие болельщики уверены, что Шараповой в свои 32 года уже пора прекратить борьбу со своей хронической травмой и завершить карьеру. Однако перед нашими глазами есть пример совсем иного рода: Серена Уильямс, которой в сентябре стукнет 38, не только вернулась на корт после родов, но и продолжает всерьёз бороться за трофеи на самом высоком уровне.

Вот и в Лондоне американка добралась до финала, будучи посеянной под седьмым номером. Её соперницей стала румынка Симона Халеп — 11-я ракетка турнира, никогда прежде «Уимблдон» не выигрывавшая. Уильямс же является семикратной чемпионкой лондонского мэйджора.

Серена Уильямс Stuart Robinson - STAFF/Stuart Robinson/Global Look Press

Мама сказала, что лет 10-15 назад её мечтой был финал Уимблдона, потому что все смотрят его, в Королевской ложе много почётных гостей. Её мечта сбылась, — говорила Симона Халеп ещё до финальной встречи.

Но вышло так, что румынка перевыполнила мечты своей родительницы. В финале Халеп потребовалось 55 минут, чтобы в двух сетах с одинаковым счётом 6:2 разгромить титулованную соперницу. И выиграть лишь свой второй турнир «Большого шлема» — после прошлогоднего «Rolland Garros».

Поздравляю Симону. Она играла просто как сумасшедшая. Я же была как испуганный зверь. Перед игрой Симоны остаётся только снять шляпу в знак уважения, — сказала Серена Уильямс после окончания финальной встречи.

У американки, которая в прошлом году устроила серьёзный скандал во время финала Открытого чемпионата США, в итоге проигранного японке Наоми Осаке, обвинив судью матча в предвзятом отношении к ней как к женщине, поинтересовались, будет ли она по-прежнему отстаивать права представительниц своего пола — а заодно и своей расы — в теннисе при каждом удобном случае.

День, когда я прекращу бороться за равенство и за людей, которые выглядят как вы и как я, настанет лишь тогда, когда я буду в могиле, — приводит слова Серены «Bleacher Report».

Оптимизм Карена и Даниила

В мужском одиночном разряде россиян на лондонских кортах было на порядок меньше, но эффективность их выступлений получилась чуть более высокой. Даниил Медведев и Карен Хачанов дружно дошли до третьего круга, где так же синхронно завершили борьбу. Но бросить камень на их травяной корт рука не поднимется.

Даниил Медведев Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во-первых, потому, что оба проиграли соперникам весьма достойным, и бились против них до конца. Хачанов, посеянный на «Уимблдоне» под десятым номером, хоть и уступил 23-й ракетке турнира испанцу Роберто Баутисте-Агуту в трёх сетах, но вряд ли заслуживает упрёка: ведь его соперник в итоге добрался до полуфинала, где проиграл лишь первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

А Даниил Медведев был настолько настроен на борьбу с бельгийцем Давидом Гоффеном, что после окончания проигранной встречи его оштрафовали за поведение на корте. При счёте 4:1 в пятом сете российский спортсмен, позволив сопернику сделать брейк, кричал на судью, бил ракеткой по ограждению корта и газону. В итоге на нашего теннисиста был наложен штраф в размере 5,5 тысяч долларов (4400 фунтов). Призовые за выход в третий круг «Уимблдона» составляют 110 тысяч фунтов.

Во-вторых, и это главное, по итогам лондонского мэйджора теперь оба россиянина входят в десятку сильнейших игроков в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). В его новой версии, которая будет опубликована в понедельник, 15 июля, Хачанов поднимется на восьмую строчку, а Медведев — на десятую, впервые в карьере войдя в топ-10 ATP.

Супермарафон Новака и Роджера

Роджер Федерер против Новака Джоковича Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Если у женщин состав пары финалисток любого турнира «Большого шлема» предсказать практически невозможно, то в мужском одиночном разряде вариантов минимум. Это могут быть Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер (вторая ракетка турнира) или испанец Рафаэль Надаль (третья). В Лондоне Федерер одолел Надаля в полуфинале, подтвердив, что на траве чувствует себя против испанского «короля грунта» гораздо увереннее (третья победа в четырёх очных встречах), нежели на любом другом покрытии (24:16 в пользу Рафы).

Дотошные статистики накануне финала привели любопытный факт: стоящий на пороге своего 38-летия Федерер никогда не проигрывал турниры, по ходу которых он брал верх над Надалем. Но битва против Джоковича — это всегда особый случай.

Так вышло и на сей раз. Сербу невероятными усилиями, без единого намёка на брейк удалось взять первую и третью партии на тай-брейках (7:5 и 7:4 соответственно в укороченных геймах). При этом швейцарец уверенно брал чётные сеты — 6:1 и 6:4.

В решающей партии тай-брейк, как известно, предусмотрен в том случае, если оба соперника выиграют по дюжине геймов. Когда они добрались до счёта 7:7, сначала Федерер, а затем сразу Джокович взяли подачу соперника. Не будь «правила 12:12», достойные друг друга мэтры бились бы за трофей до утра понедельника, но в итоге всё решил 25-й гейм решающего сета.

Выиграв его со счётом 7:3, Новак Джокович завершил победой матч, длившийся без пяти минут пять часов, и выиграл свой пятый «Уимблдон» (ранее — в 2011, 2014, 2015 и 2018 годах), а всего одержал 16-ю победу на турнирах «Большого шлема».