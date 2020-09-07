Россияне Медведев и Рублёв разыграют путёвку в полуфинал US Open

https://static.news.ru/photo/d53d200c-f174-11ea-b57a-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: Schreyer/imago-images.de/Global Look Press

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев составили четвертьфинальную пару Открытого чемпионата США (US Open) с призовым фондом $53,4 млн.

Это стало известно после того, как Рублёв в матче 1/8 финала турнира переиграл итальянца Маттео Берреттини в четырёх сетах (4:6, 6:3, 6:3, 6:3), а Медведев в трёх сетах разобрался с американцем Фрэнсисом Тиафо (6:4, 6:1, 6:0). Поединок россиян состоится 9 сентября.

Для Рублёва это второй выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Первый был на US Open — 2017. Третий сеяный турнира Медведев свой лучший результат показал на US Open — 2019. Тогда он добрался до финала, где проиграл в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю.

Надаль в 2020 году из-за коронавируса отказался от участия в турнире, который проходит без зрителей.

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