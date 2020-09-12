Российское вторжение в США: в теннисе началась новая эпоха

https://static.news.ru/photo/815ea194-f634-11ea-a918-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: Zhu Wei/Xinhua/Global Look Press

Первый серьёзный теннисный турнир после пандемии коронавируса завершился. Российский чемпион там тоже есть, но только в парном разряде. В одиночном титулы взяли те, от кого этого можно было ожидать, хотя это не Новак Джокович и не Серена Уильямс.

За Медведева

Главная надежда российского мужского тенниса Даниил Медведев болельщиков не расстроил. Возможно, полуфинал — не то, на что надеялись самые отъявленные оптимисты, но это все ещё приличный результат. Тем более что проиграл Даня человеку, который просто в конкретный день был сильнее — Доминику Тиму.

Австриец в итоге стал победителем всего турнира, в финале обыграв ещё одного русского — Александра Зверева. Русский он, правда, только по родителям: родился Саша в Германии и выступает под флагом этой страны. В решающем матче у него были все шансы на победу, он выиграл первые два сета, но затем дрогнул и дал шанс сопернику вернуться в игру.

Сумасшедший матч закончился на тай-брейке пятого сета, чего ещё никогда не случалось в финалах US Open за всю более чем вековую историю этого турнира. Тим выиграл и взял первый титул на «шлемах» в карьере. Он — вообще первый человек с 2016 года, разбавивший тройку легенд: Федерера, Надаля и Джоковича, которые забирали все титулы наивысшей категории в теннисе в последние четыре года. Возможно, в теннисе началась новая эпоха.

Звонарёва взяла-таки US Open

Главный успех российского тенниса в эти две недели — победа Веры Звонарёвой. В одиночном разряде ей взять титул так за всю карьеру и не удалось: в финале 2010 года она проиграла Ким Кляйстерс, а вот в паре на этот раз получилось.

В финале парного US Open они вместе с немкой Лаурой Зигемунд обыграли Ифань Сюй (Китай) и Николь Меличар (США) со счётом 6:4, 6:4. Для Звонарёвой это третий парный титул турниров «Большого шлема» — она чемпионка US Open-2006 и Australian Open-2012.

За Веру радостно особенно, потому что она после травм и операций уже лет шесть как пытается вернуться в топ, где ей и место, но пока всё никак не получалось. Этот парный титул станет для неё мощной инъекцией уверенности и хорошим финансовым подспорьем к тому, чтобы продолжать играть.

Важный человек вернулся

Из других российских результатов нельзя не отметить ещё несколько. Во-первых, Андрей Рублёв снова вышел в четвертьфинал US Open, где проиграл Даниилу Медведеву. Для Рублёва это уже второй выход в восьмёрку лучших на этих кортах, в 2017 году он проиграл на этой стадии Надалю. Андрей прекрасно проводит этот скомканный вирусный сезон и обязательно в скором времени окажется в топ-10. Сейчас он занимает 14-е место в мировом рейтинге.

Во-вторых, кто порадовал не меньше Рублёва — это Андрей Кузнецов. Сейчас об этом парне не все помнят, но он ещё пять лет назад был первой ракеткой России, выигрывал юношеский Уимблдон-2009. Кузнецов — талантливейший человек, карьеру которого подбила травма. Его бедро настолько повреждено, что с таким диагнозом большинство людей вообще ходят с тростью. А он продолжает играть в теннис.

Три года Кузнецов не участвовал в соревнованиях, но на US Open-2020 приехал и дошёл до второго круга, обыграв Сэма Куэрри, что является просто фантастическим результатом. Если здоровье позволит Андрею играть дальше, мы ещё не раз увидим его на больших турнирах.

Женские разборки

В женском одиночном разряде победу одержала японка американского происхождения Наоми Осака, но герой месяца не она, а Виктория Азаренко. Белоруска дошла до финала, что абсолютно невозможно было предсказать до старта соревнований. Азаренко — заслуженная чемпионка, экс-первая ракетка мира, легенда тенниса, но она уже пять лет не выступала на топ-уровне. А тут вдруг взяла и вспомнила былое.

31-летняя Азаренко выиграла титул на крупном турнире перед US Open, а на самом «шлеме» дошла до финала, где была в паре геймов от победы. Осака в итоге взяла верх, но возвращение Азаренко — главная сенсация в женском теннисе этого года. Пять лет она не показывала даже близкого уровня к лидерам, а тут вдруг напомнила всем, в какой теннис умеет играть. И будем надеяться, ещё сыграет.

Российские девушки разочаровали. О них и сказать особо нечего, никто в одиночном разряде не дошёл до четвёртого круга. Запомнилась разве что Екатерина Александрова, обыгравшая легендарную Ким Кляйстерс. Но вряд ли этой победе можно сильно радоваться, ведь Ким проводила первый серьёзный турнир после семилетнего перерыва и рождения двух детей.