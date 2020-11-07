Российский тренер: Зверев и Медведев лучше Надаля, Федерера и Джоковича

https://static.news.ru/photo/e869717c-21a7-11eb-9677-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон заявил, что теннисисты Александр Зверев (представляет Германию) и Даниил Медведев (РФ) уже сейчас выступают на более высоком уровне, чем первая ракетка мира серб Новак Джокович, второй номер рейтинга испанец Рафаэль Надаль и победитель 20 турниров Большого шлема швейцарец Роджер Федерер.

Медведев 7 ноября вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Париже. Соперником россиянина станет Зверев. Призовой фонд турнира составляет €3,3 млн.

Горжусь тем, что в финале такого достаточно престижного турнира сыграют чисто русские ребята <...>. А кто выиграет — Медведев или Зверев, это уже не столь важно. Наши молодые ребята новой когорты уже наступают на пятки этой «весёлой тройке» Федерер — Надаль — Джокович, и сейчас уже играют даже на более высоком уровне, чем они, — цитирует Камельзона РИА Новости.

Тренер напомнил о других молодых игроках, набравших прекрасную форму — греке Стефносе Циципасе, гражданине Канады Денисе Шаповалове, россиянине Карене Хачанове и «целой компании позади них». Камельзон заверил, что каждый из названных им теннисистов «может выиграть любой турнир».

Эта конкуренция продвигает мужской теннис вперед, женский в этом плане остаётся далеко позади, — заключил тренер.

Как передавал NEWS.ru, в сентябре третья ракетка мира австриец Доминик Тим признался, что победа над Медведевым в полуфинале US Open стала одной из самых сложных в его карьере.