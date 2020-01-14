Российский спортсмен Андрей Рублёв обыграл американца Сэма Куэрри в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийской Аделаиде и вышел в четвертьфинал соревнований.
Матч, который длился 56 минут, закончился победой Рублёва со счётом 6:3, 6:3.
В следующем матче 16 января россиянин встретится с британцем Дэном Эвансом. Призовой фонд турнира составляет около $600 тыс.
Ранее Рублёв в финальном матче обыграл француза Корентена Муте и стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе, писал NEWS.ru.
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