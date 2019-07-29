Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся с 78-го на 49-е место в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Лидером таблицы остаётся представитель Сербии Новак Джокович, в активе которого 12415 очков, следом за ним расположился испанец Рафаэль Надаль (7945) и замыкает тройку лидеров швейцарец Роджер Федерер с 7460 очками.
В активе россиянина 996 очков.
Другой российский спортсмен Карен Хачанов остаётся на восьмом месте (2890), а Даниил Медведев опустился на десятую позицию (2625).
Россиянин Андрей Рублёв проиграл грузину Николозу Басилашвили в финале турнира, который проходит в Гамбурге (Германия), писал News.ru.