https://static.news.ru/photo/e0e1ff28-b1c8-11e9-86e5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся с 78-го на 49-е место в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Лидером таблицы остаётся представитель Сербии Новак Джокович, в активе которого 12415 очков, следом за ним расположился испанец Рафаэль Надаль (7945) и замыкает тройку лидеров швейцарец Роджер Федерер с 7460 очками.

В активе россиянина 996 очков.

Другой российский спортсмен Карен Хачанов остаётся на восьмом месте (2890), а Даниил Медведев опустился на десятую позицию (2625).

Россиянин Андрей Рублёв проиграл грузину Николозу Басилашвили в финале турнира, который проходит в Гамбурге (Германия), писал News.ru.