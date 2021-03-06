Российский теннисист Медведев станет второй ракеткой мира 15 марта

https://static.news.ru/photo/2410157a-7e9e-11eb-ba00-96000091f725_660.jpg Даниил Медведев Фото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press

Теннисист Даниил Медведев займёт вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Таким образом россиянин окажется первым с июля 2005 года спортсменом, который войдёт в первую двойку и не будет входить в так называемую большую четвёрку, состоящую из Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Энди Маррея.

В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года Медведев уступил в финале Джоковичу. Россиянин второй раз проиграл в решающем матче. В 2019 году его обошёл Надаль.

В конце прошлого сезона Медведев выиграл Итоговый турнир ATP, его победная серия, начавшаяся в прошлом году и закончившаяся в финале Открытого чемпионата Австралии, составила 20 матчей. В общей сложности на счету 25-летнего Медведева девять побед на турнирах ATP.

Как писал NEWS.ru, Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису. Поединок завершился со счётом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу сербского теннисиста.

Первая ракетка мира смог обыграть 25-летнего россиянина в трёх сетах. Для Джоковича сегодняшний триумф стал 18-й победой на турнирах Большого шлема. Второе место на турнире принесло Медведеву приз в 85 млн рублей.