Российский теннисист Карацев сенсационно вышел в полуфинал Australian Open

https://static.news.ru/photo/171a7382-7026-11eb-ab8e-96000091f725_660.jpg Аслан Карацев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский теннисист Аслан Карацев (114-я ракетка мира) сенсационно пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова (18). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Карацев впервые пробился в основную сетку Australian Open через квалификацию. За выход в финал турнира Большого шлема россиянин поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Александр Зверев (Германия, 6). Новак является действующим чемпионом Открытого чемпионат Австралии.

Ранее Карацев пробился в 1/8 финала, обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах.

Между тем, в женской сетке турнира не осталось представительниц России. Последняя из них, Екатерина Александрова, завершила выступление на турнире, в матче третьего круга уступив первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии, писал NEWS.ru.