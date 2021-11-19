Российский теннисист дисквалифицирован на 20 месяцев за допинг

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Российский теннисист Теймураз Габашвили дисквалифицирован на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. В организме спортсмена был обнаружен фуросемид, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщается на сайте Международной теннисной федерации (ITF).

Спортсмен сдал допинг-пробу на турнире серии «челленджер» в Алма-Ате 16 июня. Она дала положительный результат. В организме теннисиста нашли фуросемид, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Срок дисквалификации завершится 17 июля 2023 года.

Сообщается, что Габашвили признал нарушение и согласился на 20-месячный срок дисквалификации.

Габашвили дважды выходил в 1/8 финала «Ролан Гаррос» (2010, 2015) — это его лучший результат на турнирах Большого шлема в карьере.

Ранее сообщалось, что олимпийскую чемпионку по тяжёлой атлетике Оксану Сливенко обвинили в приёме анаболических стероидов. Как сообщается на официальном сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA), подобные выводы были сделаны в результате перепроверки допинг-проб. При этом изначально запрещённые вещества в анализах не нашли.