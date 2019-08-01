https://static.news.ru/photo/6d49e99c-b469-11e9-90b6-fa163e074e61_660.jpg Евгений Кафельников Фото: Alexander Bundin/Russian Look/Global Look Press

Самый титулованный российский теннисист, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал о своём отношении к деньгам.

Сейчас я может быть, не востребован, но никакого дискомфорта от этого я не испытываю. Сколько денег должны заплатить Кафельникову за участие в политической акции? Кафельников за деньги не продается и продаваться не будет, — цитирует спортсмена « Советский спорт ».

Кафельников — первый россиянин, который выиграл турнир серии Большого шлема в одиночном разряде. Произошло это в 1996 году, когда Евгений первенствовал на Открытом чемпионате Франции. Также в его активе победа на Кубке Дэвиса в 2002 году. На протяжении шести недель в 1999 году Кафельников был первой ракеткой мира.

Ранее News.ru писал, что испанец шесть раз ударил ракеткой о корт, выбросил её и проиграл матч.