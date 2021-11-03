Российские теннисистки вышли в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная России по теннису пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг, который проходит в Праге. Решающее очко национальной команде помогла добыть 12-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова.

Российская теннисистка взяла верх над представительницей Франции Ализе Корне. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:2 в пользу Павлюченковой. 12-я ракетка мира исполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки, но при этом реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

Таким образом, сборная России сравняла счёт в матчевом противостоянии с командой Франции. Этого ей хватило для того, чтобы гарантировать себе путёвку в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова поднялась на 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В табели о рангах спортсменка поднялась на четыре позиции. Первое место по-прежнему занимает австралийка Эшли Барти.