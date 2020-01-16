https://static.news.ru/photo/fd4f4650-3906-11ea-92e8-fa163e074e61_660.jpg Варвара Грачёва Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Российские теннисистки Наталья Вихлянцева, Анна Калинская и Варвара Грачёва вышли в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Вихлянцева обыграла болгарку Изабеллу Шиникову со счётом 6:2, 6:3 и в финале квалификации встретится со словенкой Кайей Юван (18).

Калинская была сильнее румынской теннисистки Лауры-Иоаны Паар (6:4, 7:6 (7:3), в следующем матче она сыграет с Ван Синьюй из Китая.

Грачёва (3) победила сербку Ольгу Данилович со счётом 6:2, 4:6, 6:1. В следующем матче за выход в основную сетку турнира она сыграет против шведки Юханны Ларссон.

Ранее NEWS.ru писал, что участники Australian Open выражают недовольство решением организаторов теннисного турнира начать квалификацию. Лесные пожары ещё не подобрались к Мельбурну, но над городом висит смог. Уже отказалась от продолжения борьбы словенка Далила Якупович. Она 14 января не смогла закончить поединок против швейцарки Стефани Фогель.