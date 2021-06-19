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Российская теннисистка впервые выиграла турнир WTA

18:51, 20 июня 2021
Людмила Самсонова Людмила Самсонова Фото: imago images/Claudio Gärtner/ТАСС

Российская теннисистка Людмила Самсонова одолела швейцарскую спортсменку Белинду Бенчич в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Турнир проходил в Берлине.

22-летняя россиянка обыграла свою оппонентку со счётом 1:6, 6:1, 6:3. Это первая победа Самсоновой в турнире WTA.

Людмила Самсонова занимает 106-е место в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (32-я ракетка мира) проиграла в финале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») чешке Барборе Крейчиковой (33).

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