Российская теннисистка впервые выиграла турнир WTA

Российская теннисистка Людмила Самсонова одолела швейцарскую спортсменку Белинду Бенчич в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Турнир проходил в Берлине.
22-летняя россиянка обыграла свою оппонентку со счётом 1:6, 6:1, 6:3. Это первая победа Самсоновой в турнире WTA.
Людмила Самсонова занимает 106-е место в рейтинге WTA.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (32-я ракетка мира) проиграла в финале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») чешке Барборе Крейчиковой (33).