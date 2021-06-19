Российская теннисистка впервые выиграла турнир WTA

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Ушёл из жизни теннисный комментатор Борис Боровский, известный по многолетней работе на Eurosport. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Ему было 82 года. О причинах смерти не сообщается. Боровский выступал за сборную СССР по теннису, в 1956 году выиграл золотую медаль на первой Спартакиаде народов Советского Союза. С конца...