Российская теннисистка Светлана Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне.
Как сообщила сама спортсменка в своём Instagram-аккаунте, это произошло из-за проблем с получением визы США.
Друзья, ситуация с американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению, не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые, очень надеюсь на её скорое разрешение, — написала она.
В обновлённой версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 22 июля российский спортсмен Карен Хачанов опустился на одну строчку, заняв 25-ю позицию. В его активе 965 очков, писал News.ru.