Светлана Кузнецова Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Peter Weber/Global Look Press

Российская теннисистка Светлана Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне.

Как сообщила сама спортсменка в своём Instagram-аккаунте, это произошло из-за проблем с получением визы США.

Друзья, ситуация с американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению, не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые, очень надеюсь на её скорое разрешение, — написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Unfortunately I had to pull out of Washington due to my problems with US visa(. Wanted to apologize to all my fans who were waiting for me there .. Never had issues like this in my life , hopefully one day I can finally get a visa and play at list some events of the US swing ! // Друзья , ситуация с Американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую ) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение ! #гдеродилсятамипригодился #яузналчтоуменяестьогромнаясемья

Публикация от Svetlana Kuznetsova/ Кузнецова (@svetlanak27)

В обновлённой версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 22 июля российский спортсмен Карен Хачанов опустился на одну строчку, заняв 25-ю позицию. В его активе 965 очков, писал News.ru.

News.ru в соцсетях