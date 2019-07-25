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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывший теннисист и тренер Питер Макнамара скончался в возрасте 64 лет в доме на юге Германии.

Причиной смерти стал рак простаты, сообщает АР. Макнамара известен не только как теннисист в парном разряде. Он также дважды выходил в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, играл в четвертьфиналах «Уимблдона» и...