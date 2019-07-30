Российская теннисистка Светлана Кузнецова всё-таки смогла получить американскую визу.
Лучше поздно, чем никогда, — написала Кузнецова в своём
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о том, что российской теннисистке Светлане Кузнецовой не дают визу США, писал News.ru.
Кузнецова является победительницей двух турниров Большого шлема в одиночном и парном разрядах. Последний сезон турнира «Большого шлема — Открытый чемпионат США», в котором спортсменка может не сыграть, пройдёт с 26 августа по 7 сентября.