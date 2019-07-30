https://static.news.ru/photo/3b443e7c-b2c8-11e9-a868-fa163e074e61_660.jpg Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Peter Weber/Global Look Press

Российская теннисистка Светлана Кузнецова всё-таки смогла получить американскую визу.

Лучше поздно, чем никогда, — написала Кузнецова в своём Instagram -аккаунте.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о том, что российской теннисистке Светлане Кузнецовой не дают визу США, писал News.ru.

Кузнецова является победительницей двух турниров Большого шлема в одиночном и парном разрядах. Последний сезон турнира «Большого шлема — Открытый чемпионат США», в котором спортсменка может не сыграть, пройдёт с 26 августа по 7 сентября.