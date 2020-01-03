https://static.news.ru/photo/e613a8a8-3066-11ea-86b3-fa163e074e61_660.jpg Дарья Касаткина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянка Дарья Касаткина обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Окленде (Новая Зеландия).

Матч завершился в пользу 22-летней россиянки со счётом 6:3, 3:6, 6:2. В следующем матче Касаткина сыграет с победительницей матча между американкой Амандой Анисимовой и украинкой Катериной Козловой.

Призовой фонд турнира, который завершится 12 января, составляет около $275 тысяч.

Ранее россиянин Карен Хачанов обыграл американца Тейлора Фрица в первой встрече матча второго тура группового раунда командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), который проходит в Австралии, писал NEWS.ru.