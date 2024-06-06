Российская школьница рвет мировой теннис: кто такая Мирра Андреева

Фото: Jon Bromley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мирра Андреева

17-летняя россиянка Мирра Андреева бьет теннисные рекорды. Накануне она стала самой молодой спортсменкой за последние 27 лет, кому удалось дойти до полуфинала турнира Большого шлема. За выход в финал «Ролан Гаррос» она проиграла итальянке Ясмин Паолини со счетом 3:6, 1:6. Чего уже добилась теннисистка и почему ее сравнивают с Марией Шараповой и Мартиной Хингис — в материале NEWS.ru.

Чего Мирра Андреева добилась к 17 годам

Андреева родилась в Красноярске 29 апреля 2007 года. Она начала заниматься теннисом, взяв пример со старшей сестры Эрики. Та пошла в этот вид спорта благодаря матери, которая во время беременности «подсела» на теннис, смотря матчи по телевизору. Сейчас Эрика входит в топ-100 лучших игроков мира. В возрасте 18 лет она выиграла первый матч на уровне WTA. Мирра превзошла старшую сестру, поскольку уже близка к топ-20.

Андреева совершила первый прорыв на взрослом уровне еще в апреле 2023-го, когда выиграла три грунтовых турнира ITF подряд. Она стала единственной теннисисткой в истории, кому это удалось сделать в возрасте 15 лет. Успешные выступления позволили россиянке попасть на одно из главных соревнований года — турнир категории Premier в Мадриде, за победу в котором можно получить 1000 очков в рейтинге. Андреева продолжила удивлять, обыграв 49-ю ракетку мира Лейлу Фернандес, 14-ю — Беатрис Хаддад Майю и 19-ю — Магду Линнет. Мирра стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в 1/8 финала турнира WTA 1000.

В мае 2023-го россиянка дебютировала в основной сетке турнира Большого шлема и дошла на «Ролан Гаррос» до третьего круга. На Уимблдоне Андреева вышла уже в четвертый раунд. Таким образом Мирра повторила рекорд Марии Шараповой, которая была единственной спортсменкой в XXI веке, дошедшей до 1/8 финала Уимблдона в возрасте 17 лет.

На «Ролан Гаррос» — 2024 Андреева заявила о себе уже как о звезде мирового уровня. Она впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема, обыграв вторую ракетку мира Арину Соболенко. Россиянка стала самой молодой участницей полуфинала «Ролан Гаррос» с 1997 года, когда до этой стадии добралась 17-летняя Мартина Хингис.

Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press Лейла Фернандес из Канады в матче против Мирры Андреевой из России во время Mutua Madrid Open 2023

Почему Андрееву сравнивают с Шараповой и Хингис

Андрееву сравнивают с Хингис, которая пять раз побеждала на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Швейцарка рано ворвалась в элиту — в 1997 году. В 16-летнем возрасте она победила на US Open.

Мирру сравнивают с Мартиной и по игре, однако сама теннисистка не считает себя похожей на легендарную швейцарку.

«Мы все же немного разные — она играла в умный теннис, как бы читала игру. Мне кажется, она была чуть более агрессивной, не боялась ходить к сетке. Я предпочитаю оставаться на задней линии», — рассказывала Мирра.

Андрееву также часто сравнивают с Шараповой, которая в возрасте 17 лет выиграла Уимблдон и стремительно ворвалась в элиту мирового тенниса. Журналисты недавно поинтересовались у Мирры, какой бы вопрос она хотела задать экс первой ракетке планеты.

«Я бы спросила, что она чувствовала, когда в 17 лет выиграла свой первый Большой шлем. Потом мне бы хотелось узнать и что-то другое, но в первую очередь мне интересны ее ощущения после победы на Уимблдоне-2004», — сказала Андреева.

Фото: IMAGO/Mylene Deroche/Global Look Press Мирра Андреева

За счет чего Андреева побеждает

Российский экс-теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1991 Андрей Чесноков в беседе с корреспондентом NEWS.ru назвал сильные стороны Мирры.

«Андреева всегда цепляется за каждый матч, заставляет соперниц ошибаться. Она играет очень чисто, не делает легких ошибок. Кроме того, теннисистка развивается, прибавляет с каждой неделей и будет расти дальше. Она способна переигрывать любых соперниц на задней линии за счет интеллекта и техники», — сказал Чесноков.

Кто тренирует Андрееву

Мирра работает с легендарной испанской теннисисткой Кончитой Мартинес, специалисткой по грунтовым кортам. За свою карьеру спортсменка взяла больше половины титулов на этом покрытии, но не смогла победить на самом главном турнире — «Ролан Гаррос». Тем не менее ее достижения впечатляют: уже в 16 лет Мартинес дошла до четвертого круга турнира Большого шлема, как и Мирра год назад на Уимблдоне.

На протяжении 14 лет испанка не опускалась ниже 50-го места в рейтинге WTA. Она играла в финалах Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, была второй ракеткой мира, а также три раза брала медали на Олимпийских играх в парном разряде.

Мартинес была главным тренером сборной Испании на Кубках Федерации и Дэвиса, а также помогла соотечественнице Гарбинье Мугурусе выиграть Уимблдон.

Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press Кончита Мартинес

Кому Андреева симпатизирует в теннисе

В одном из интервью на Tennis Channel Андреева сказала, что считает британского теннисиста Энди Маррея красивым. В ответ трехкратный победитель турниров Большого шлема написал в соцсетях, что Мирру ждет большое будущее, если она продолжит прогрессировать и поправит зрение. Это была шутка, дескать, «ну какой же я красивый». С тех пор россиянку постоянно спрашивают о Маррее.

Андреева рассказывала на «Ролан Гаррос» в прошлом году, что поздравила британского теннисиста с победой на одном из турниров. Энди ответил, что, возможно, благодаря ее поздравлениям он так хорошо играет.

На Уимблдоне Андреева призналась, что стесняется Маррея.

«Встретила Маррея, но стесняюсь с ним разговаривать. Стараюсь как можно быстрее уйти, чтобы с ним не разговаривать, — очень стесняюсь. <...> Пока что не готова. Может, через пару месяцев», — говорила Андреева на пресс-конференции.

Позже Мирра пообещала распечатать один из комментариев Энди и поместить его в рамку, что и сделала.

Андреева не собирается менять спортивное гражданство

Летом 2023 года появились слухи о том, что Андреева планирует сменить гражданство на французское. Сейчас россияне играют на турнирах в нейтральном статусе. Мирра и Эрика живут и тренируются в Каннах, но открещиваются.от слухов о смене паспорта.

«Я родилась в России и до позапрошлого года жила между Красноярском, Сочи и Москвой. В силу теннисного расписания тренировочный процесс сейчас в основном организован в Каннах, у меня обычная студенческая виза. Менять гражданство не планирую. На каникулы лечу домой в Красноярск», — отметила Мирра.

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