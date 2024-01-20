Российская и украинская теннисистки «зарыли топор войны» на чемпионате Российская и украинская теннисистки обменялись рукопожатием на матче в Австралии

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Российская теннисистка Влада Минчева пожала руку своей сопернице украинке Елизавете Котляр после матча первого круга юниорского Открытого чемпионата в Австралии. Обе спортсменки не отказались от этого жеста, несмотря на предыдущие скандалы с участием их коллег.

Встреча между соперницами завершилась в пользу россиянки. Минчева одержала победу со счетом 6:2 и 6:4. В настоящий момент она занимает 21-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса. В активе 16-летней спортсменки шесть побед.

Длительное время спортсмены из России и с Украины отказывались жать друг другу руки на соревнованиях. В качестве альтернативного жеста они использовали удар ракетками.

Ранее сообщалось, что на чемпионате по быстрым шахматам в Узбекистане польский игрок Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину. Российский игрок перед началом встречи протянул руку польскому гроссмейстеру, однако тот жестом показал, что рукопожатия не будет. Матч между Дудой и Хисматуллиным завершился вничью. Поляк мог быть дисквалифицирован за нарушение правил, однако россиянин не стал подавать на него жалобу.