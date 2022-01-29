«Ребёнок во мне перестал мечтать»: Медведев рассказал об обиде на фанатов

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от Рафаэля Надаля в финале Australian Open признался, что перестал мечтать и отныне будет играть за себя и за Россию. Он рассказал об обиде на болельщиков, которые «всегда болеют против него» и связывает это с его русским происхождением.

Сегодня во время матча я перестал мечтать. Теперь я играю только ради себя и чтобы обеспечить семью и тех, кто в меня верит. Конечно, буду играть для России — потому что я чувствую оттуда огромную поддержку. Если перед «Ролан Гаррос» или Уимблдоном в Москве будет турнир на харде, я еду туда, даже если пропущу «Ролан Гаррос» или Уимблдон — сказал Медведев на пресс-конференции.

Он также рассказал, как поднимался в рейтинге и когда был уже в топ-50, его матчами вообще не интересовались журналисты. А сейчас, когда он играет в больших матчах, публика всегда болеет против него. Медведев считает, что это из-за национальности, так как болельщики почти на любом турнире поддерживают соперников россиян.

По ходу финала Australian Open, который Надаль выиграл у Медведева в пяти сетах: 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5, 25-летний москвич назвал болельщиков «идиотами без мозгов».