Путин назвал победу Медведева на US Open игрой «настоящего чемпиона»

Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на US Open. Он назвал его выступление игрой настоящего чемпиона. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер отметил высочайший класс спортсмена, мастерство и его упорство в достижении цели. Президент России добавил, что Медведев в решающем матче против серба Новака Джоковича выступил уверенно и собранно, не оставив шансов именитому сопернику.

Так играют настоящие чемпионы! — сказал Путин.

Глава государства пожелал Медведеву здоровья, удачи и новых успехов в жизни и спорте.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Он в финальном матче выиграл у серба Новака Джоковича со счётом 3:0 (6:4, 6:4, 6:4), не отдав первой ракетке мира ни одного сета.

Наш теннисист в ходе всего US Open отдал соперникам только один сет, это произошло в четвертьфинале против Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов. Финальный поединок US Open длился 2 часа 17 минут.