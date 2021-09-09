Про Серену Уильямс можно забыть: как теннис разрывают девушки-подростки

Сенсации в теннисе потихоньку становятся нормой, ведь мы подошли к стыку эпох: время сестёр Уильямс, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля неизбежно уходит и будет продолжать уходить. На этой неделе в Нью-Йорке мир узнал имена тех, кто в ближайшие годы займёт их места.

Это вообще законно?

Первая, о ком просто необходимо рассказать как можно быстрее, Эмма Радукану, британка с румынскими корнями. В 18 лет девушка вышла в полуфинал Открытого чемпионата США из квалификации и не отдала никому ни сета. То есть она выиграла уже восемь матчей подряд, каждый из которых — более чем уверенно. Не потому что соперницы были слабые, а потому что против тенниса Эммы было нереально что-то сделать.

Эмма Радукану emmaraducanu/instagram.com

В 18 лет она пробивает справа не слабее Серены Уильямс, не имея и половины её физической мощи. Радукану — довольно хрупкая девушка, 175 сантиметров ростом, худенькая. Но её удары летят как из пушки — всё за счёт техники. Она идеально подходит к каждому мячу ногами, а затем дорабатывает каждый удар кистью, мяч летит с характерным звуком, как будто его отшлёпали. Маленький замах и большой «бум».

С такой скоростью полёта мяча и скоростью передвижения по корту Радукану уже заведомо имеет преимущество над почти всеми игроками мира. Даже над Белиндой Бенчич, с которой она играла в четвертьфинале, 12-й ракеткой мира, олимпийской чемпионкой Токио. Эмма просто сильнее бьёт. У игрока топ-15 нет шансов успевать к мячам.

Когда видишь игру Радукану, в голову приходит две мысли. Первая: кажется, это всерьёз и надолго. И вторая: это вообще законно? Так двигаться и так пробивать в 18 лет. В целом законно, почему нет? Серена Уильямс же в 1999 году сделала ровно это же: в 18 лет дошла до полуфинала, а затем выиграла ещё два матча и стала чемпионкой. Радукану может повторить её путь, если выиграет в четверг у Марии Саккари из Греции, а в финале — у победителя матча Лейла Фернадес — Арина Соболенко.

Добрая Лейла

Ещё одно открытие US Open — 19-летняя Лейла Фернандес. Эта девушка из Канады проделала не менее впечатляющий путь, обыграв в том числе Элину Свитолину с Украины, бронзовую призёрку прошедшей Олимпиады. Теннис Фернандес немного отличается от Радукану: он менее мощный, но более тонкий и мягкий. Ей в финал будет выйти чуть сложнее, ведь играть придётся с Ариной Соболенко, второй ракеткой мира из Белоруссии.

Арина находится в лучшей форме в жизни, она способна физической мощью задавить кого угодно, и если морально она будет готова сделать последний шаг к вершине, Фернандес придётся крайне тяжело.

Лейла покорила многих не только изящным теннисом, но и поведением вне корта. Во время US Open ей исполнилось 19, и она всех соперниц угостила кексами. Она — очень милая и улыбчивая девушка. Хочется верить, что ни её, ни Радукану не испортят раннее богатство и большие контракты. Побеждать в 19 лет — это круто, но это всё же чуть легче, чем продолжать это делать на протяжении десятилетия.

Испанское откровение

Нельзя не сказать о ярком прорыве и у мужчин. 18-летний Карлос Алькарас, до этого известный только относительно узкому кругу фанатов тенниса, заявил о себе на весь мир. Он стал самым молодым четвертьфиналистом US Open за всю историю профессионального тенниса, по пути обыграв Стефаноса Циципаса. Их матч назвали одним из лучших за десятилетие. Возможно, это действительно так.

Карлос Алькарас carlitosalcarazz/instagram.com

Алькарас показал запредельный уровень тенниса и временами просто уничтожал третью ракетку мира. После того как грек выиграл четвёртую партию со счётом 6:0, легко было предположить, что это конец, но испанец удивительным образом нашёл в себе силы на последний рывок и забрал матч со счётом 7:6 в решающем сете.

До полуфинала он дойти не смог из-за травмы бедра, поэтому с Даниилом Медведевым вместо него сыграет 21-летний канадец Феликс Оже-Альяссим. Непростой матч для россиянина, но вполне выигрываемый. Главным претендентом на титул остаётся Новак Джокович, проводящий лучший сезон в жизни в 34 года. Если он обыграет Сашу Зверева, а затем Даниила или Феликса, то станет официально величайшим теннисистом за всю историю. В понедельник утром мы узнаем, получилось ли у него и это, и расскажем вам.