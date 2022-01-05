Премьер Австралии объяснил, почему Джоковича не пустили в страну

Сербский теннисист Новак Джокович будет депортирован из Австралии, поскольку он не представил властям необходимые доказательства медицинского освобождения от вакцинации против коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Его слова приводит ТАСС.

По словам премьер-министра, доказательства полученного Джоковичем освобождения были признаны недостаточными .

Он предоставил информацию авиакомпании, которая разрешила ему подняться на борт и совершить полет, <...> однако это не гарантирует въезд в Австралию. Путешественник должен подтвердить, что может въехать в страну в соответствии с нашими законами, — отметил Моррисон.

Как рассказал премьер, на момент пересечения границы у теннисиста не было «действующего медицинского освобождения от вакцинации». Оно является необходимым условием для въезда в Австралию, если человек не прошёл двойную вакцинацию.

Мы рады гостям в Австралии, но если вы не прошли двойную вакцинацию и не являетесь постоянным жителем или гражданином нашей страны, то вы не можете приехать, — резюмировал Моррисон.

Он также отметил, что сербское посольство обращалось к правительству страны по этому поводу, но позиция властей осталась неизменной.

Сербский теннисист Новак Джокович был задержан в аэропорту австралийского Мельбурна, куда он прилетел для участия в Открытом чемпионате Австралии, из-за проблем с документами. Позже выяснилось, что спортсмен не смог предоставить австралийской погранслужбе «объективные и честные доказательства» наличие законного медицинского освобождения от вакцинации против COVID-19. Разбирательство длилось около восьми часов, после чего виза спортсмена была аннулирована, а самого его предупредили о необходимости покинуть страну.

Телеканал 9News предполагает, что Джокович отправлен в один из отелей Мельбурна, а позднее будет депортирован из страны. При этом, по законам Австралии, теннисист может обжаловать решение погранслужбы в суде или обратиться за новой визой.

Новаку Джоковичу 34 года. Он 20 раз побеждал в турнирах Большого шлема, имеет 86 побед на турнирах АТР. Является бронзовым призёром Олимпиады в Пекине.

Ранее сообщалось, что с теннисистом по телефону связывался президент Сербии Александр Вучич. После этого он назвал случившееся со спортсменом «издевательством».