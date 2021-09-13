Познер отреагировал на победу Медведева в финале US Open

Журналист и телеведущий Владимир Познер отреагировал на победу Даниила Медведева на Открытом чемпионате США (US Open). В финале россиянин одолел серба Новака Джоковича. Его слова приведены на сайте «Познер. Online».

Познер признался, что он предвкушал победу российского теннисиста, так как его соперник Новак Джокович не был абсолютным фаворитом встречи.

Он на этом первенстве проиграл много сетов, был далеко не безупречен. На нём было большее давление, чем на Медведеве, потому что он шёл на абсолютный рекорд — 21 победу, — сказал Познер.

Также журналист не удивился тому, что публика поддерживала в финале только сербского теннисиста. Он объяснил это тем, что болельщики хотели увидеть историю.

Медведев в финальном матче выиграл у серба со счётом 3:0 (6:4, 6:4, 6:4), не отдав первой ракетке мира ни одного сета.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на US Open. Он назвал его выступление игрой настоящего чемпиона.