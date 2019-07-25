https://static.news.ru/photo/f3b7a40e-af70-11e9-8770-fa163e074e61_1024.jpg Светлана Кузнецова Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посольство Российской Федерации в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с отказом получения американской визы российской теннисистки Светлане Кузнецовой.

Направили ноту протеста в Госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий, — сообщают представители посольства на своей странице в Facebook .

Кроме того, организация отмечает, что 34-летняя спортсменка стала «очередной жертвой затянувшихся административных процедур».

Кузнецова является победительницей двух турниров «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах. Последний сезон турнира «Большого шлема – Открытый чемпионат США», в котором спортсменка может не сыграть, пройдёт с 26 августа по 7 сентября.

Российская теннисистка впервые снялась с турнира в США из-за визы, сообщив об этом болельщикам в Instagram.