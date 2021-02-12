Последняя из россиянок завершила выступление на Australian Open

https://static.news.ru/photo/f9001096-6de6-11eb-b920-96000091f725_660.jpg Фото: Rob Prange/Keystone Press Agency

В женской сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису не осталось представительниц России. Последняя из них, Екатерина Александрова, завершила выступление на турнире, в матче третьего круга уступив первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Барти. За это время Александрова четырежды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх. В активе её соперницы четыре эйса, три двойные и пять брейков из 17.

Ранее в третьем круге выбыли из борьбы россиянки, которым пришлось сражаться с экс первыми ракетками планеты. Анастасия Потапова заставила понервничать американку Серену Уильямс, но всё же уступила в двух сетах 6:7 (5:7), 2:6. А Вероника Кудерметова без шансов проиграла румынке Симоне Халеп — 1:6, 3:6.

Гораздо лучше обстоят дела для россиян в мужской части соревнований — продолжают борьбу лидеры нашей команды Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Медведев в пяти сетах переиграл серба Филипа Краиновича 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. Теперь ему предстоит встретиться с американцем Маккензи Макдональдом. Рублёв уверенно взял верх над испанцем Фелисьяно Лопесом 7:5, 6:2, 6:3 и готовится к матчу с норвежцем Каспером Руудом.

Лопес — неудобный соперник: быстро играет и всё время рвёт игру. Но Рублёв без проблем справился. После того как выиграл первый сет, не было сомнений, что он доведёт матч до победы. <...> Медведев должен был выигрывать легче, рано поверил в победу. <...> И Рублёв, и Медведев готовы сейчас. Андрей вообще находится на ходу, в оптимальном сочетании ровно играет все матчи, — оценил выступления наших спортсменов глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, чьи слова приводит «Чемпионат.com».

Стоит отметить, что в четвёртый круг пробился также Аслан Карацев, в трёх сетах победивший аргентинца Диего Шварцмана 6:3, 6:3, 6:3. Следующим соперником Карацева станет канадец Феликс Оже-Альяссим. А вот Карен Хачанов в следующую стадию пройти не смог — в третьем круге он в упорной и практически равной борьбе уступил итальянцу Маттео Берреттини 6:7 (1:7), 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

Ранее NEWS.ru рассказывал, что одна из болельщиц во время матча Рафаэля Надаля (2) с Майклом Ммо (177) на Australian Open показала испанскому теннисисту средний палец, за что была удалена со стадиона.

Инцидент произошёл при счёте 6:1, 5:4, 3:0 в пользу Надаля. Испанец удивился жесту со стороны фанатки и отреагировал на него улыбкой. Стюарды решили вывести женщину со стадиона, что Надаль встретил смехом.