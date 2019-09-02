https://static.news.ru/photo/06e00946-cdac-11e9-b342-fa163e074e61_660.jpg Наоми Осака Фото: Paul Zimmer/www.imago-image/Global Look Press

Чемпионка US Open — 2018 японка Наоми Осака не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Осака, занимающая первое место в рейтинге WTA, в четвёртом круге уступила швейцарке Белинде Бенчич (13-й номер посева) со счётом 5:7, 4:6. Теннисистки провели на корте почти полтора часа.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал напряжённые отношения на турнире US Open, проходящем в Нью-Йорке, с местными зрителями. Он добавил, что работает над тем, чтобы стать лучше, но при этом сказал, что публика в этом городе самая наэлектризованная в мире. Медведев во время матча третьего круга Открытого чемпионата США против испанца Фелисиано Лопеса — 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4 показал средний палец трибунам, которые освистывали его в ходе поединка, писал News.ru.