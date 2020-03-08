Американская теннисистка Софья Кенин выиграла турнир категории International во французском Лионе.
В финальном матче Кенин обыграла немку Анну-Лену Фридзам со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Встреча длилась 1 час 49 минут.
Для Кенин это пятый завоёванный титул в карьере.
Ранее София Кенин выиграла первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). В финальном матче она обыграла испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Кенин родилась в Москве, однако спустя несколько месяцев после её рождения семья переехала в США, писал NEWS.ru.
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